BERLIN (dpa-AFX) - Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke will Bürgerinnen und Bürger vor Strom- und Gassperren bei Zahlungsverzug bewahren, sollten Preisgarantien seitens der Versorger nicht eingehalten werden können. Angesichts der drohenden Zuspitzung der Energiekrise mehren sich zudem Rufe nach weiteren Entlastungen für die Verbraucher, für die sich Vertreter von SPD, Grünen und Linken aussprachen. Aus Sicht der FDP dagegen sollte der Staat nicht jede Kostenerhöhung in der Krise ausgleichen.

"Es kann passieren, dass die Bundesnetzagentur im absoluten Krisenfall Energieunternehmen erlaubt, gestiegene Preise trotz Preisgarantie an die Verbraucher weiterzugeben", sagte Lemke der "Bild am Sonntag". Sollte es dazu kommen, bräuchte es ein Moratorium für Strom- und Gassperren. Einerseits müsse sichergestellt werden, dass die Versorger die Energieversorgung im Land aufrechterhalten könnten, sagte Lemke. "Und andererseits darf niemandem in solch einer Krisensituation der Strom oder das Gas abgestellt werden, weil er mit einer Rechnung in Verzug ist."