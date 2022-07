Wirtschaft Chaos bei Grundsteuer-Erklärungen - "Elster" tagelang überlastet

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Haus- und Grundstücksbesitzer haben nach langer Ankündigung vier Monate Zeit bekommen, Angaben zur Ermittlung der neuen Grundsteuer zu machen - nun ist die Online-Plattform "Elster" zum Start der Aktion seit Tagen überlastet. Nutzer klagten am Wochenende in Sozialen Netzwerken darüber, dass schon das Einloggen nicht funktioniert, wer reinkam, sah mitunter den Hinweis, dass "aufgrund enormen Interesses an den Formularen zur Grundsteuerreform" es "aktuell zu Einschränkungen bei der Verfügbarkeit" komme.



Auch die Nutzung der App "ElsterSmart" war zeitweise nicht möglich. Viele Grundbesitzer beschwerten sich schon in den letzten Tagen darüber, dass die für die Grundsteuer abgefragten Daten den Verwaltungen im Prinzip schon fast alle vorliegen. Diese müssten lediglich "von der Datenerfassungskraft Bürger neu eingeklopft/verknüpft werden", schrieb ein frustrierter Nutzer auf Twitter.