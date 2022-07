NDR/WDR/SZ "Uber Files" - Datenleck setzt US-Konzern unter Druck

Hamburg (ots) - Zehntausende vertrauliche Unterlagen zeigen, wie der

US-Fahrdienstleister Uber in ganz Europa mit fragwürdigen Mitteln versucht hat,

Gesetze zum eigenen Vorteil zu verändern. Mehrere europäische Spitzenpolitiker,

darunter Emmanuel Macron, unterstützten offenbar den Konzern bei seinem

Markteintritt. In Deutschland setzten sich unter anderem renommierte

Wissenschaftler und der FDP-Politiker Otto Fricke für Ubers Lobbykampagne ein.



Der Datensatz trägt den Namen "Uber Files" und umfasst mehr als 124.000

Dokumente, die aus den Jahren 2013 bis 2017 stammen, darunter E-Mails,

Präsentationen, Briefings, Textnachrichten und Schaubilder. Sie geben einen

detaillierten Einblick in die Art und Weise, wie Uber in ganz Europa versucht

hat, Politiker, Beamte und Journalisten zu beeinflussen. Als das US-Unternehmen

2014 verstärkt auf den europäischen Markt vordrang, stieß Uber vielerorts auf

massiven Widerstand. Taxifahrer mobilisierten gegen Uber. Hinzu kam, dass das

Kerngeschäft von Uber, die Vermittlung auch privater, nicht-lizensierter Fahrer

über eine App in vielen Ländern, darunter auch Deutschland, nicht rechtskonform

war.