STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Musks Rückzug bei Twitter:

"Wer sich auf Elon Musk einlässt, weiß, was einem blühen kann, wenn er seine Meinung ändert oder die Lust an etwas verliert. Dass es schiefgehen kann, auf Musk als Rettungsanker zu setzen, zeigt Twitter. Für das Unternehmen Twitter ist Musks Rückzieher finanziell ein Desaster. Politisch wäre die Übernahme ohnehin hochumstritten gewesen. Ein selbstbezogener Mensch wie Musk hätte den einflussreichen Kurznachrichtendienst in seinem Sinne umgebaut, allen Beteuerungen, der Demokratie - und damit allen - einen Dienst erweisen zu wollen, zum Trotz."/ra/DP/he