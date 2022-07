Die Preise für Weizen sind nach Kriegsausbruch in der Ukraine sichtlich in die Höhe geschossen und haben sich zeitweise in den Bereich der Höchststände aus 2008 bei 1.349 US-Cents aufwärts begeben. In den folgenden Monaten wurde der Anstieg schließlich zur Unterseite auskonsolidiert, Anfang Juni wurde zudem noch eine SKS-Formation regelkonform aktiviert und brachte die Notierung wieder auf das Niveau von vor Kriegsausbruch um 800 US-Cents zurück. Vor wenigen Tagen ist an dieser Stelle erwartungsgemäß ein Pullback zur Oberseite gestartet und könnte nun für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden.

Ernteausfälle erwartet

Die deutlich steigenden Preise für Weizen könnten aus technischer Sicht durchaus für ein Investment genutzt werden, ein Anstieg an 947 US-Cents und rechnerisch zurück an die Nackenlinie der einstigen SKS-Formation wären demnach kurzfristig möglich. Übergeordnet herrscht ein flacher Aufwärtstrend und begünstigt langfristige Long-Engagements bei Weizen. Mit einem kleinen Zwischenstopp sollte Investoren allerdings im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts sowie der knapp darüber liegenden Hürde von 930 US-Cents rechnen. Um den langfristigen Aufwärtstrend zu beenden, müsste der Weizenpreis dagegen unter ein Niveau von mindestens 735 US-Cents zurückfallen. In diesem Fall kämen Abschläge auf 610 US-Cents auf Anleger zu.