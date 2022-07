Für diesen Schritt fehlt dem Markt zum Wochenstart wieder die Kraft, auch weil die Zuversicht der Anleger mit Blick auf die vielen Probleme so schnell schwindet, wie sie zuvor gekommen war. Seit heute Morgen sechs Uhr strömt kein Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1 und die nächsten zehn Tage der planmäßigen Wartungsarbeiten werden von der Unsicherheit darüber geprägt sein, was danach passiert und ob Russland entgegen den Beteuerungen das Gas eben doch als politisches Druckmittel gegen den Westen, allen voran Deutschland, einsetzen wird.

Neben der Hoffnung auf ein Wiederanlaufen der Gaslieferungen klammern sich die Investoren an den Strohhalm von schwächeren Inflationsdaten aus den USA am Mittwoch. In den vergangenen Monaten wurde diese Hoffnung aber schon einige Male zerstört. Noch bleiben die Makrodaten dem Markt jegliche Hinweise auf einen Hochpunkt im Preisauftrieb schuldig.

Vor allem in Europa lassen die hausgemachten Probleme Aktien-Investments derzeit zu einer Art russischem Roulette verkommen. Welches Unternehmen seine Prognosen für das Gesamtjahr noch verteidigen werden kann, ist nicht zu sagen. Die Planungslosigkeit in der Energiepolitik macht vor allem deutsche Aktien im Moment nahezu nicht investierbar. Und mit fallender Marktkapitalisierung drohen sie, in die Bedeutungslosigkeit abzudriften. Deutsche Aktien sind im Vergleich zum internationalen Aktienmarkt so niedrig bewertet wie nie zuvor. Internationale Investoren ziehen ihr Geld aus Deutschland ab und verschieben es nach New York oder an andere Börsen, um sich dem Energieproblem zu entziehen und dem Risiko aus dem Weg zu gehen.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.