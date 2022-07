Im Jahr 2009 wurde die Blockchain-Technologie ins Leben gerufen – zusammen mit der Kryptowährung Bitcoin, welche auf dieser basiert. Mehr als zehn Jahre später haben sich sowohl der Bitcoin als auch die Blockchain zu Begriffen entwickelt, welche in unserem digitalen Zeitalter nicht mehr wegzudenken sind. Die Blockchain-Technologie beschreibt dabei eine öffentliche und verteilte Datenbank. Der Begriff „Chain“ bedeutet im Deutschen „Kette“. Zu einer solchen können beispielsweise Geldtransaktionen durch die Blockchain in eine chronologische Reihenfolge eingeordnet werden. Die Blöcke der Kette stehen für Datensätze, die nacheinander abgespeichert werden. Dadurch entsteht eine Art Datenkette, die viele Vorteile mit sich bringt.

Die Blockchain-Technologie steht in der digitalen Welt für Sicherheit, Zeitersparnis, Kostenersparnis und Transparenz. Vorzüge, die in der Finanzwelt kaum hoch genug einzuschätzen sind. Damit lässt sich auch der Hype um die Kryptowährungen erklären. Laut der Plattform investing.com gab es im Juni 2022 über 10.800 Kryptos. Die Anzahl der weltweiten Investitionen in die Blockchain-Technologie erfuhr im Jahr 2021 ebenfalls einen Höhenflug. Es wurden laut Statista 1.332 Investmentdeals in Blockchain-Technologien und Kryptowährungen getätigt. Was viele nicht wissen: Die Blockchain beschränkt sich keineswegs auf den Finanzsektor, was ihren Wert in den nächsten Jahren noch größer machen dürfte. Mit der Technologie können beispielsweise auch in einem öffentlichen Netzwerk Verträge zwischen zwei Parteien geschlossen werden, die sich misstrauen. Auch andere Deals können über die Blockchain abgewickelt werden. Die Community agiert dabei als Intermediär.

Blockchain-Aktien: Diese Unternehmen können von der Technologie profitieren

Fandifi Technology Corp. (ISIN: CA3024371088): Das kanadische Unternehmen hat mit der Fandifi-Plattform einen Ort geschaffen, der Fan-Engagement und Vorhersagen miteinander verbindet. Sie ermöglicht es den User, auf sie zugeschnittene Inhalte und Vorhersagen zu erhalten. Dafür wird unter anderem ein assoziiertes neuronales Netz mit Elementen des maschinellen Lernens verwendet. Fandifi Technology Corp. ist kürzlich eine Partnerschaft mit dem internationalen Blockchain-Spezialisten Blockgration Global Corp. eingegangen. Die Fandifi Technology Corp. hat jüngst eine Partnerschaft mit dem internationale tätigen Blockchain-Spezialisten Blockgration Global Corp. geschlossen. Diese ermöglicht es dem Unternehmen, Zugang zu großen Pools an Gaming- und Blockchain-Nutzern in Indien, Indonesien und auf den Philippinen zu erhalten. Die Nutzer, die affin mit der Blockchain-Technologie sind, können also nun auch die systemgenerierte und crowdbasierte Plattform von Fandifi nutzen. Für das 2006 gegründete Unternehmen Fandifi Technology Corp. ein wichtiger Schritt in der digitalen Welt.