Kupfer ist nicht ersetzbar, es gibt keine Alternative. Das rote Metall ist ein so guter und sicherer Leiter, dass es in den Anwendungen, in denen es verwendet wird absoluten Vorrang hat. Und viele Experten sagen für die nächsten Jahre eine Kupferknappheit voraus, teilweise sogar eine extreme Kupferknappheit, die den Preis für das Industriemetall Nummer Eins in schwindelerregende Höhen treiben könnte.



Nicholas Snowdon, Metallexperte bei der Investmentbank Goldman Sachs zum Beispiel sprach gegenüber australischen Medien vor Kurzem sogar von einem drohenden Angebotsschock, der von der boomenden Nachfrage nach Elektromobilen und anderen grünen Technologien ausgelöst werde, die auf chronisch zu niedrige Investitionen in die Entwicklung neuen Kupferangebots sowie fehlende Expertise bei der Errichtung neuer Kupferminen treffe. Und mit dieser Meinung steht der Experte bei Weitem nicht alleine da.

zum Artikel ---> hier

Askari Metals identifiziert auf Barrow Creek Lithiumanomalien über 5 km Länge

Drei weitere ausgedehnte Zonen mit Anomalien, die Lithiumkonzentration bis zu 456 ppm enthalten, konnte Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) bei seinen jüngsten Bodenuntersuchungen auf dem Barrow-Creek-Lithiumprojekt identifizieren. Durchgeführt wurden die Arbeiten im südöstlichen Teil des Projektgebiets. Hier erstreckt sich die Ausdehnung des identifizierten und mittlerweile auch kartierten Pegmatitkorridors inzwischen auf eine Länge von fünf Kilometer.

zum Artikel ---> hier

Sitka Gold kommt dem Sweet Spot auf Alpha Gold immer näher

Nicht weniger als vier Bohrgeräte drehen sich derzeit für Sitka Gold (CSE: SIG; FRA: 1RF; OTCQB: SITKF). Drei Bohrer arbeiten auf dem RC-Goldprojekt im Yukon, wo der Schwerpunkt auf der Erweiterung der neu entdeckten Blackjack-Zone liegt; der vierte Bohrer dreht sich auf dem Alpha Gold Projekt am südöstlichen Ende des Cortez-Trends etwa 40 Kilometer entfernt vom Goldminenkomplex Cortez von Barrick/Newmont in Nevada. Und Sitka Gold kommt dem Sweet Spot auf Alpha Gold immer näher

zum Artikel ---> hier

Cerro de Pasco erwirtschaftet 9,4 Mio. CAD seit Erwerb der Santander-Mine

Seit dem Erwerb der Santander Mine in Peru am 3. Dezember 2021 hat Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR; FRA: N8HP) bis zum Ende des ersten Quartals 2022 einen Bruttogewinn von insgesamt 9,4 Mio. CAD erwirtschaftet. 3,3 Mio. CAD dieses Gewinns entfallen auf den Zeitraum vom 4. bis 31. Dezember 2021, weitere 6,1 Mio. CAD auf das Q1 2022. Im ersten Quartal musste der Betrieb wegen eines tödlichen Unfalls für 19 Tage eingestellt werden. Andernfalls wären die Zahlen für das erste Quartal entprechend besser ausgefallen. Im Dezemberzeitraum wurden 62.289 Erz verarbeitet. Im ersten Quartal waren es 94.918 Tonnen.

zum Artikel ---> hier

Dynasty Gold nimmt die Erkundung des Goldprojekts Thundercloud auf

Dynasty Gold (TSXV DYG / WKN A2DW87) nimmt die Erkundung des Goldprojekts Thundercloud auf. Die Sommerexploration auf dem zu 100% Dynasty gehörenden Projekt in Ontario wird mit einer detaillierten, hochauflösenden Magnetikuntersuchung beginnen, die ab Anfang/Mitte Juni über den Zielzonen Pelham und West Contact geflogen wird. Die Experten von Pioneer Exploration werden dazu rund 200 Linienkilometer in Abständen von 50 Metern fliegen und sich auf den Vererzungskorridor konzentrieren, den Teck Resources in der Vergangenheit definiert hatte.

zum Artikel ---> hier

Goliath Resources erweitert Explorationsfenster auf Golddigger Projekt auf 5,25 km²

Goliath Resources (TSXV: GOT; FRA: B4IF) hat auf dem strategisch gelegenen Bohrpad 15 am südlichen Ausläufer der Surebet-Entdeckung auf dem Projekt Golddigger in British Columbia auf Anhieb mächtige Minereralisierung im Hazelton Vulkangestein durchteuft. Der für Surebet-Zone selbst typische Mineralisierungshorizont wurde zwar verfehlt, aber neue Daten deuten darauf hin, dass die Surebet-Vererzung an dieser Stelle flacher verläuft als gedacht.

zum Artikel ---> hier

HIVE Blockchain Technologies produziert im Juni 278,5 Bitcoins

Im Monat Juni 2022 haben die von HIVE Blockchain Technologies Ltd. (TSX-V und NASDAQ: HIVE, FSE: HBFA) zum Mining von Kryptocoins eingesetzten Computer insgesamt einen BTC-HODL-Saldo von 3.239 Bitcoins und 7.667 Ethereum produziert. Eingang gefunden in diese Rechnung haben alle Kryptocoins, die bis zum 6. Juli 2022 produziert wurden. Dem Unternehmen ist es damit gelungen, die guten Produktionsergebnisse vom Mai nochmals zu verbessern. Insgesamt wurden 278,5 Bitcons produziert.

zum Artikel ---> hier

Camino meldet neue Kupferentdeckung auf Los Chapitos!

Mut zahlt sich offensichtlich doch manchmal aus! Der kanadische Kupferexplorer Camino Corp. (TSXV COR / WKN: A116E1) hatte Ende Mai die ersten Bohrungen auf einem neuen Zielgebiet durchgeführt, das in rund 1,4 Kilometern Entfernung zur früheren Kupferentdeckung Adriana auf dem Los Chapitos-Projekt liegt. Jetzt liegen die Ergebnisse vor und Camino kann auch die Lourdes-Zone als Neuentdeckung melden!

zum Artikel ---> hier

Searchlight bestätigt starke Oberflächenradioaktivität auf Uranziel South Kulyk Lake

Aller guten Dinge sind zwei: Das Geologenteam von Searchlight Resources Inc. (TSXV:SCLT; OTC PINK: CNYCF; FRA: 2CC2) hat auch auf dem Uranziel South Kulyk Lake starke Oberflächenradioaktivität auf einer Fläche von mindestens 150 mal 50 Metern gemessen und damit erneut die hohen Messwerte aus der Luft bestätigt, die Searchlight im vergangenen Herbst gesammelt hatte.

zum Artikel ---> hier

Kalamazoo Resources beginnt mit den ersten Bohrungen auf seinen Lithiumprojekten in der Pilbara-Region

Auf den beiden Lithiumprojekten Marble Bar und DOM‘s Hill in der Pilbara Region in der Provinz Western Australia wird Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR, FSE: KR1) in den kommenden Wochen die ersten Bohrungen niederbringen. Geplant sind Rückspülbohrungen in einem Gesamtumfang von ca. 5.000 Meter Länge. Mit diesen Bohrungen tritt die Exploration der beiden aussichtsreichen Lithium-Liegenschaften in eine neue Phase.

zum Artikel ---> hier

Brixton Metals erbohrt 64 Meter mit fast 6 g/t Gold!

Einen potenziellen Gamechanger hatten wir das Goldziel Trapper auf Brixton Metals (WKN A114WV / TXV BBB) Thorn-Projekt genannt, nachdem die Gesellschaft im November 2021 erste, herausragende Bohrergebnisse präsentieren konnte. Und Brixton hatte bereits kurz darauf mit abermals starken Resultaten nachlegen – was heute wieder gelingt! Denn Bohrung THN22-205 auf dem Trapper-Ziel wies zahlreiche Vorkommen sichtbaren Goldes auf und erbrachte den bislang hochgradigsten Vererzungsabschnitt der Bohrsaison!

zum Artikel ---> hier

Element 29: Weg frei für erste Kupferressource!

Element 29 Resources (TSXV ECU / WKN A2QKKG) macht den Weg frei für eine erste Kupferressource zu seinem Flor de Cobre-Projekt! Jüngste Bohrungen bestätigen abermals die historischen Werte, die zu der Liegenschaft in Peru verfügbar sind, was einen entscheidenden Schritt in Richtung einer ersten Ressourcenschätzung zu dem vielversprechenden Kupferprojekt im Süden Perus bedeutet.

zum Artikel ---> hier

Tennant Minerals: Kupfer- und Goldentdeckung Bluebird reicht tiefer als erwartet

Neue, mächtige Kupferabschnitte deuten darauf hin, dass sich die hochgradige Mineralisierung auf der Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird von Tennant Minerals (ASX: TMS; FRA: UH7A) in größerer Tiefe fortsetzt als zuerst angenommen.Das ist das wichtigste Ergebnis der jüngsten drei Diamantbohrungen (13 bis 15), die die Mineralisierung weitere 100 Meter tiefer in westlicher Richtung in einer steileren Ausrichtung durchschnitten haben.

zum Artikel ---> hier