Der Kursrutsch an den Weltbörsen vernichtete im ersten Halbjahr 2022 Billionen-Werte. Allein die Marktkapitalisierung der 100 teuersten Unternehmen sank im Verlauf der ersten sechs Monate um 17 Prozent oder 6,1 Billionen Dollar auf rund 29,8 Billionen Dollar. Zuletzt setzten Investoren eher auf Profitabilität als auf Wachstum. Nachdem Alphabet sehr profitabel ist, war auch der Kursverlust ausgehend vom All Time High bis zum partiellen Tief am 25. Mai 2022 mit 32 Prozent nicht so desaströs. Kursrückgänge bei anderen Technologiewerten fielen weit drastischer aus. Mittlerweile scheint ein Boden gefunden zu sein, womit der Verlust gemessen am All Time High nur mehr mit 20 Prozent zu Buche schlägt.

Mit dem Schlusskurs am 8. Juli bei 2403,37 US-Dollar ist Alphabet für die Masse der Kleinanleger zu teuer. Aus diesem Grund strebt das Management einen Aktiensplit im Ausmaß von eins zu zwanzig am 15. Juli an. Seinen Split kündigte Alphabet am 1. Februar an. Von da aus ging es am Folgetag um bis zu zehn Prozent auf 3042 US-Dollar aufwärts. In der weiteren Folge verlor der Kurs an Wert und fand am 24. Mai sein partielles Tief im Bereich der Kernunterstützung zwischen 2031,86 US-Dollar und 2137,78 US-Dollar. Mittlerweile scheint ein Boden gefunden zu sein, wobei der Kurs die letzten vier Handelstage knapp 13 Prozent an Zugewinn verzeichnen konnte. Analysten trauen der Aktie auf 52-Wochen-Sicht ein Plus von 48 Prozent zu. Bis zum Jahr 2024 ist ein Gewinn pro Aktie im Ausmaß von 34 Prozent eingeplant. Dieses Wachstum drückt das erwartete KGV 2024 auf knapp 16, was für einen wachsenden Internet und Softwarekonzern nicht überteuert erscheint.