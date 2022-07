BlackFin Capital Partners erhält 350 Mio. Euro für Investitionen in europäische Fintechs und Insurtechs

Paris (ots) -



- Tech 2-Fonds verdoppelt Volumen gegenüber dem 2018 aufgelegten Tech 1-Fonds

- Zahlreiche neue Investoren aus Europa und Nordamerika setzen auf die Expertise

von BlackFin Capital Partners



Der Wachstumsinvestor BlackFin Capital Partners hat mit großem Erfolg einen

zweiten Fonds für Investitionen in europäische Fintechs und Insurtechs

aufgelegt. Mit einem Volumen von 350 Mio. EUR übertrifft der Tech 2-Fonds nach

dem Closing den 2018 aufgelegten Tech 1-Fonds um das Doppelte. Neben Investoren,

die seit langem auf BlackFin vertrauen und sich mit einer

Wiederbeteiligungsquote von weit mehr als 100 Prozent beteiligten, engagierten

sich auch zahlreiche neue Investoren aus Europa und Nordamerika. Mit dem Tech

2-Fonds stärkt BlackFin seine Position als führender, unabhängiger Investor und

bleibt seiner Strategie treu, die vielversprechendsten B2B-Fintechs und

-Insurtechs in ganz Europa bei deren Entwicklung zu unterstützen.





Der Tech 1-Fonds, ein im Juli 2018 geschlossener Fonds mit einem Volumen von 178Mio. EUR, war vollständig investiert in 17 europäische Unternehmen, die sichdurch branchenführende Performance, exzellente Wachstumsraten und robusteGeschäftsmodelle auszeichnen. Auch der Tech 2-Fonds hat seine erste Investitionbereits getätigt: Descartes Underwriting, 2018 gegründet, ist ein globalerAnbieter von klimabezogenen parametrischen Versicherungsprodukten und derzeitdabei, den Gewerbeversicherungsmarkt aktiv zu gestalten und zu verändern. Mehrals 50 Prozent der Einnahmen werden außerhalb Europas in Niederlassungen aufallen Kontinenten erzielt. Mit einem Ertragswachstum von weiterhin über 100Prozent im Jahresvergleich ist die wirtschaftliche Entwicklung von DescartesUnderwriting exzellent.Der neue Fonds ist sehr gut positioniert, um von der laufenden Transformationdes Finanzsektors zu profitieren. Technologischer Fortschritt, regulatorischerDruck und steigende Kundenerwartungen verleihen B2B-Fintechs und -Insurtechserheblichen Rückenwind. Das BlackFin Tech Team, dem zehn erfahrene Spezialistenangehören, ist hervorragend aufgestellt, um bei allen Portfoliounternehmen diewirtschaftliche Entwicklung, die Wachstumsplanung, die internationale Expansionund den Aufbau einer Equity Story zu unterstützen.Mit einem Dutzend Neueinstellungen in den letzten zwölf Monaten, daruntermehrere in Frankfurt und London, verfolgt BlackFin konsequent die Vision, eineeinzigartige Plattform für Investitionen in Fintechs und Insurtechs in Europa zuschaffen. Die Strategie zeichnet sich aus durch eine differenzierteAnlagestrategie, beträchtliche Fondsgrößen sowohl im Tech- als auch im