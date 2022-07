First Hydrogen ernennt Rushforth zum Chief Commercial Officer

Vancouver, B.C., 11. Juli 2022 – Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft, First Hydrogen Limited, Allan Rushforth zum Chief Commercial Officer für die Automobilsparte ernannt hat. Allan Rushforth war früher Vice President of Global Sales & Performance bei Nissan und Chief Operating Officer bei Hyundai Motor Europe, Group Services Director bei der Volkswagen Group UK und Head of Retail Operations bei Audi UK. Allan Rushforth hatte außerdem geschäftliche Führungspositionen bei Land Rover und BMW Korea inne und war Managing Director bei Lookers, dem viertgrößten Automobilhändler Europas, wo er für einen Umsatz von mehr als 5 Mrd. Euro verantwortlich war.

Zuletzt war Herr Rushforth als European Managing Director für die Marque Group tätig, einem australischen mit Private Equity finanzierten Zusammenschluss von Automobiltechnologie-Unternehmen, wo er für die Führung der Gruppe auf den europäischen Märkten verantwortlich war. Neben dieser Funktion unterstützte er auch den Online-Marktplatz für Elektrofahrzeuge, zeVie Cars, als Non-Executive Director.

Bei First Hydrogen wird Allan die hochmodernen Wasserstoff-Flottenfahrzeuge des Unternehmens auf den Markt bringen und sie zum kommerziellen Erfolg führen. Als Experte für die Nutzung datengestützter Erkenntnisse zur Verbesserung der Kundenerfahrung wird Allan den Markenwert und Partnerschaften aufbauen und, wenn die Vorführfahrzeuge von First Hydrogen im Laufe dieses Jahres auf den Markt kommen, die Kundenbeziehungen pflegen. Als Verantwortlicher für die Ausweitung der Geschäftstätigkeit von First Hydrogen in Europa wird er auch dazu beitragen, ein erstklassiges Team aufzubauen, das den unternehmerischen und progressiven Geist des Unternehmens widerspiegelt.

Der Chief Commercial Officer von First Hydrogen Automotive, Allan Rushforth, erklärt: „Ich habe bei Hyundai zum ersten Mal wasserstoffbetriebene Fahrzeuge gefahren und bin seitdem fest davon überzeugt, dass Wasserstoff eine entscheidende Rolle für die Zukunft der Mobilität spielt. First Hydrogen bringt diese emissionsfreie Zukunft in die Gegenwart. Diese Aufgabe bedeutet, dass ich an vorderster Front der europäischen Bemühungen um die Verringerung der Kohlenstoffemissionen arbeiten kann, und gibt mir die Möglichkeit, durch die innovative Technologie von First Hydrogen die Welt zu verändern. Ich freue mich besonders darauf, das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen und gemeinsam mit unseren Konstrukteuren, Ingenieuren und potenziellen Kunden die Zukunft zu gestalten.“