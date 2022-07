Die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0), die noch am 4.8.21 bei 336,25 Euro ein Allzeithoch verzeichnen konnte, verlor bis zum 6.7.22, als sie auf ein Tagestief von 157,26 Euro fiel, 53 Prozent ihres Wertes. In den vergangenen Tagen konnte sich die Aktie leicht von diesem Tief nach oben hin absetzen. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte sie bei 165,50 Euro.

Obwohl Experten in Erwartung schwacher Quartalszahlen die Kursziele für die Adidas-Aktie nach unten revidierten, bekräftigtem sie auf dem aktuell stark ermäßigten Kursniveau mit Kurszielen von bis zu 240 Euro (Deutsche Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Adidas-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder dem Niveau von Anfang Juni bei 180 Euro annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.