Wie lange fließt kein Gas mehr durch Nord Stream 1?

Noch ist nicht klar, ob nach den geplanten Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 wieder russisches Gas durch die Pipeline strömt, aber die Angst vor einem totalen Lieferstopp danach ist schon an Tag Eins der eigentlichen Routinemaßnahme an der Frankfurter Börse deutlich zu spüren. Damit kommt auch die Erholung aus der vergangenen zweiten Wochenhälfte im Deutschen Aktienindex wieder zum Erliegen, die noch am Freitag kurzzeitig übersprungene 13.000er Marke ist schon wieder fast 200 Punkte entfernt. Der Risikoappetit der Anleger bleibt wegen der vielen Belastungsfaktoren gebremst, kurze Aufwärtsbewegungen werden weiter zum Abbau von Positionen genutzt. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Elon Musks Twitter-Deal ist endgültig geplatzt. Der Tesla-Chef hat sich aus der geplanten Übernahme zurückgezogen. Als eher doch vorgeschobener Grund wird die hohe Anzahl an Fake Accounts genannt. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass ihm der Deal nun zu teuer ist, da der Aktienkurs von Twitter seit der Ankündigung des Vorhabens deutlich gefallen ist. Geboten wurden von Musk 44 Milliarden Dollar für ein Unternehmen, das Stand heute an der Börse nur noch 28 Milliarden Dollar wert ist. Wie teuer die Angelegenheit für Musk am Ende aber tatsächlich wird, darüber dürften Gerichte in den kommenden Monaten entscheiden. Denn Twitter will mehr als die Vertragsstrafe von einer Milliarde Dollar. Und je nachdem, wohin das Pendel ausschlägt, dürfte auch der Kurs der Aktie schwanken.

Der deutsche Windkraftanlagen-Hersteller Nordex startet eine weitere Kapitalmaßnahme. Zuletzt hatte der Konzern eine Privatplatzierung beim spanischen Großaktionär Acciona durchgeführt. Diese ist gerade einmal zwei Wochen her. Jetzt folgt eine weitere klassische Kapitalerhöhung am Kapitalmarkt. Sie soll erneut 212 Millionen Euro in die fast leeren Kassen spülen. Das neue Kapital soll genutzt werden, um besser gegen Branchenrisiken geschützt zu sein. Diese könnten bei den derzeitigen makroökonomischen Risiken sowie den hausgemachten Problemen von Nordex für Anleger allerdings unüberschaubar sein.