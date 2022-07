Anlass der Studie: GBC Vorstandsinterview

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Schaffer



'Nachhaltig in Bildung investieren'



Die International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG (kurz: ISA gAG) plant die Ausgabe einer Wandelanleihe, welche im Rahmen eines Bezugsangebotes an die bestehenden Aktionäre angeboten wird. Nach der Zeichnungsfrist für Aktionäre über das Bezugsrecht erfolgt ein Private Placement für ausgewählte Investoren. Der GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit dem Vorstand der ISA gAG, Marcus Wagner, über die aktuelle Emission gesprochen.



GBC AG: Herr Wagner, nachdem die ISA gAG im vergangenen Jahr, als erste Schule in Deutschland, den Gang an die Börse realisiert hat, folgt nun die Emission einer Wandelanleihe. Können Sie die Konditionen kurz zusammenfassen?



Marcus Wagner: Gerne. Angeboten werden bis zu 232.500 Stücke zu einem Ausgabepreis von 12,50 EUR je Stück, verzinst mit 3,0 Prozent bei einer Laufzeit von 7 Jahren ab dem 01.08.2022. Während der Laufzeit haben die Zeichner halbjährlich das Recht, in Bildungsaktien zu wandeln; auch die Zinszahlung erfolgt halbjährlich. Wer bis zum bzw. beim Ende der Laufzeit nicht in Aktien wandeln möchte, erhält 100% des Nennbetrags ausbezahlt. Angeboten wird die Anleihe unter der ISIN DE000A30VSA0; so ist sie auch über den Freiverkehr der Börse München handelbar.



GBC AG: Sie sprechen ja insbesondere Ihre bestehenden Aktionäre an und bieten ein Bezugsrecht an. Wie viele Wandelanleihen können Bestandsaktionäre über das Bezugsrecht zeichnen?



Marcus Wagner: Das Bezugsrecht der Wandelanleihe sieht vor, dass ISA Bildungsaktionäre im Verhältnis 2:1 beziehen können, d.h. zwei Bildungsaktien berechtigen zum Bezug von je einem Stück Wandelanleihe zum Bezugspreis von 12,50 EUR. Um ein glattes Bezugsverhältnis zu erhalten, haben die Aktionäre auf ihr Bezugsrecht aus einer entsprechenden Anzahl von Aktien vorab verzichtet. Bei der Zeichnung über das Bezugsrecht unterstützt uns die Baader Bank AG als Emissionsbank.



