Erstmals seit den 1970er-Jahren hat sich das Inflationsgespenst zu Wort gemeldet. Bremsten in den 2010er-Jahren noch die zunehmende Globalisierung und Internationalisierung von Lieferketten den Inflationsdruck aus, der durch die massive Ausweitung der Geldmenge durch die Zentralbanken nach der Finanzkrise aufgebaut wurde, so konnte sich dieser im Umfeld von Ukraine-Krieg und Handels-Eiszeit zwischen der westlichen Welt und China voll entladen. Insbesondere Lebensmittelpreise und Energiekosten sind geradezu explodiert. Wir von iMaps gehen davon aus, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben - wenn wir auch unter Umständen die Höchstraten bereits gesehen haben. Wir erwarten ein Zeitalter mit jahre- wenn nicht jahrzehntelanger Verfehlung des 2 Prozent Inflationszieles der Notenbanken mit Raten im Bereich von 4-5 Prozent pro Jahr als den neuen Normalzustand.



Ein Blick in die Geschichte zeigt aber nicht nur, dass die Verluste im ersten Halbjahr historisches Ausmaß angenommen haben. Es zeigt sich auch, dass im Bärenmarkt die Basis für überdurchschnittliche Gewinne gelegt wird. Sowohl nach dem bislang schlechtesten Halbjahresstart im Jahr 1932 als auch in den Jahren 1962 und 1970 wurden im zweiten Halbjahr zweistellige Renditen erzielt. In bislang jedem Jahr, in dem der S&P 500 im ersten Halbjahr mehr als 20 Prozent verloren hatte, gab es im zweiten Halbjahr eine Gegenbewegung und Teile der Verluste wurden aufgeholt. Wir denken, dass dies auch diesmal der Fall sein wird und sind für das zweite Halbjahr positiv gestimmt. Wir sehen aber ebenso eine weitere Trendwende: In Zeiten des Bullenmarktes, niedriger Inflation und laufend steigender Zinsen war es immer die beste Option, breit und langfristig investiert zu sein. Künftig dürften Market-Timing und Einzeltitelselektion wichtiger werden. Eine gute Chance für Investment Manager mit einem aktiven Investmentansatz, den passiven ETFs wieder etwas entgegenzusetzen. Aktiv verwaltete Fonds aber auch und insbesondere aktiv verwaltete ETFs und ETPs werden gefragter.