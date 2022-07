- Über 62 Mrd. EUR bereits an internationalen Kapitalmärkten aufgenommen - Davon 7,8 Mrd. EUR über Green Bonds - Made by KfW - Stabilisierende Maßnahmen für vom Krieg betroffene Unternehmen

In einem schwierigen und volatilen Umfeld konnte sich die KfW im ersten Halbjahr 2022 erfolgreich über die Kapitalmärkte refinanzieren. Anfang Juli belief sich das Emissionsvolumen auf umgerechnet über 62 Mrd. EUR (per 30.06.2022: 56,6 Mrd. EUR). Damit hat die KfW bereits 73 % des zu Beginn des Jahres geplanten Refinanzierungsvolumens für das Gesamtjahr 2022 erreicht und somit mehr als zum Vergleichszeitpunkt der Vorjahre.



"Wir befinden uns in außergewöhnlichen Zeiten. Dies spiegelt sich auch an den Kapitalmärkten wider, wo wir es aktuell mit einer hohen Volatilität, steigenden Inflationsraten und einem sich verändernden Zinsumfeld zu tun haben. Die überdurchschnittlich höhere Refinanzierungsaktivität im ersten Halbjahr war eine strategische Entscheidung, um uns für die anstehenden Herausforderungen gut aufzustellen. Wir haben in den vergangenen Monaten eine starke Investorennachfrage gesehen, nicht zuletzt aufgrund der guten Bonität und Liquidität unserer Anleihen, die wir stets im Fokus haben.", erklärt Tim Armbruster, Treasurer der KfW.



Dank des umfassenden Produktportfolios, der breiten Währungsdiversifizierung und der hohen Liquidität der KfW-Anleihen blieb die Investorennachfrage im ersten Halbjahr trotz des volatilen Marktumfelds hoch. Zum 30. Juni 2022 belief sich der Euro-Anteil des Gesamtrefinanzierungsvolumens auf 58 % und stellt damit auch weiterhin die wichtigste Währung dar. Der US-Dollar-Anteil betrug 24 %, während das Britische Pfund 10 % am Refinanzierungsmix der KfW ausmachte.

15 Benchmark-Transaktionen (inklusive Aufstockungen) in Euro und US-Dollar im Gegenwert von 36,6 Mrd. EUR hatten per 30. Juni 2022 einen Anteil von 64,6 % am Refinanzierungsvolumen. Darin enthalten sind alle wichtigen Laufzeiten (3, 5, 10 und 15 Jahre). Wie in ihrem Refinanzierungsausblick für das Jahr 2022 angekündigt, hat die KfW im März 2022 erstmalig eine ihrer Euro-Benchmark-Anleihen auf ein Volumen von 7 Mrd. EUR aufgestockt und damit dem Ziel, die Liquidität ihrer Anleihen weiter zu erhöhen, Rechnung getragen.