Wien (APA-ots) - Laut jüngster Prognose der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) wird die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsrate für Österreich im Jahr 2022 auf 7,6 % ansteigen, gefolgt von Rückgängen auf 5,0 % im Jahr 2023 und 3,2 % im Jahr 2024. Hohe Rohstoffpreise und die ökonomischen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine treiben die Inflation 2022 auf einen Jahreswert, der zuletzt während der ersten Rohölkrise in den 1970er Jahren übertroffen wurde. Eine Schwerpunktanalyse der OeNB untersucht Inflationsraten auf Haushaltsebene mit dem Ergebnis, dass die Verteuerung der Energiepreise einzelne Haushalte unterschiedlich stark getroffen hat.

Rohöl, Gas und Elektrizität treiben die HVPI-Inflationsrate im Jahr 2022 auf 7,6 %



Auch im Frühjahr 2022 setzte sich der bereits 2021 begonnene Anstieg der österreichischen HVPI-Inflationsrate weiter fort und erreichte im Juni 2022 mit 8,7 % den höchsten Wert seit mehr als 40 Jahren. Laut aktueller OeNB-Inflationsprognose wird die HVPI-Inflationsrate in Österreich im Jahresdurchschnitt 2022 auf 7,6 % ansteigen, gefolgt von Rückgängen auf 5,0 % im Jahr 2023 und 3,2 % im Jahr 2024. Damit bleibt die Inflationsrate auch mittelfristig deutlich über dem langjährigen Durchschnitt von 1,9 %. Gegenüber der Prognose vom März 2022 wurde die Inflationsprognose für den gesamten Prognosehorizont vor allem wegen höherer Preise für Energie- und

Nahrungsmittelrohstoffe und den infolge der Inflationsentwicklung höheren Lohnkosten nach oben revidiert.



Obwohl die Energiepreise 2022 um durchschnittlich knapp 40 % über dem Vorjahr liegen, sollte sich die Situation auf den Energiemärkten bis zum Jahresende entspannen; unter der Voraussetzung, dass Energieträger aufgrund des Kriegs in der Ukraine nicht rationiert werden. Die Inflationsrate für Nahrungsmittel wird in diesem Jahr auf 8,0 % steigen. Einerseits kommt es aufgrund des Kriegs in der Ukraine zu einer Angebotsverknappung bei Agrarrohstoffen, andererseits verteuern die Energiepreise die Produktionskosten. Bei Industriegütern ohne Energie sorgen Angebotsengpässe sowie die dynamische Entwicklung bei den industriellen Erzeugerpreisen für einen anhaltenden Preisdruck und einen Anstieg der Preise um durchschnittlich 4,9 % im Jahr 2022. In den Jahren 2023 und 2024 führen sinkende Energierohstoffpreise, Basiseffekte und das Auflösen der angebotsseitigen Verknappungen zu einem Rückgang der HVPI-Inflationsrate. Die Kerninflation erreicht 2022 4,2 % und steigt aufgrund des zunehmenden heimischen Preisdrucks im Jahr 2023 auf 4,7 % an. Erst 2024 sinkt die Kerninflationsrate auf 3,5 %, bleibt damit aber weiterhin deutlich über ihrem langfristigen Durchschnitt.