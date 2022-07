In Zeiten der Deflation gab es einen Abwertungswettkampf der Währungen - in Zeiten der Inflation gibt es dagegen nun einen Aufwertungswettkampf zwischen Dollar, Euro und Yen. Wer stärker aufwertet, hat weniger Inflation - so die Logik. Die Amerikaner gewinnen mit ihrem Dollar diesen Wettkampf, während Europa und Japan aufgrund der desaströsen Geldpolitik ihrer Notenbanken eine Art Währungs-Crash bei Euro und Yen erleben und damit das Problem mit der Inflation noch weiter verschärfen. Die USA sind inzwischen zwar eine gespaltene Nation, aber sie sind weitgehend Energie-autark und dürften daher viel weniger Probleme haben als die auf Energie-Importe stark angewiesenen Japaner und Europäer. China spielt mit dem Yuan beim Währungskrieg gewissermaßen ausser Konkurrenz, hat aber selbst schwere Probleme..

