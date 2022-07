SYDNEY, Australien, 11. Juli 2022: Recce Pharmaceuticals Ltd. (ASX:RCE, FWB:R9Q) (das Unternehmen), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich, die Bestellung von Dr. Philip Sutton zum Vice President of Translational Sciences bekannt zu geben.

Dr. Sutton wurde am 21. August 2020 Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Recce, als er die Mucosal Immunology Group am Murdoch Children's Research Institute leitete und das Potenzial der Antiinfektiva von Recce in einer Reihe von präklinischen Programmen untersuchte. Außerdem war er vormals Leiter der Immunologie bei CSL Limited in Melbourne und ist Mitverfasser von 99 Publikationen mit Peer Review sowie Chefredakteur des Fachbuchs ‚Helicobacter pylori in the 21st Century‘.

Mit seinem Eintritt in das Unternehmen auf Vollzeitbasis wird Dr. Sutton in leitender Funktion an der Weiterentwicklung von Recces Wirkstoffen im Rahmen zahlreicher Programme zu Infektionskrankheiten, die sich auf wichtige ungedeckte medizinische Bedürfnisse konzentrieren, mitarbeiten.

James Graham, Chief Executive Officer von Recce Pharmaceuticals, meint dazu: „Dr. Sutton verstärkt unser Team in einer spannenden Phase der Weiterentwicklung unserer klinischen Programme. Wir freuen uns schon sehr auf seine Beiträge zu unserer in Entwicklung befindlichen neuen Klasse von Antiinfektiva.“

Dr Sutton fügt hinzu: „Ich freue mich wirklich sehr auf meine neue Rolle im Recce-Team und auf die Aufgaben, die vor uns liegen, um die von antibiotikaresistenten Superbugs und neu auftretenden viralen Krankheitserregern ausgehenden Probleme für die globale Gesundheit zu meistern.“

Diese Mitteilung wurde vom Board von Recce Pharmaceuticals zur Veröffentlichung freigegeben.

Über Recce Pharmaceuticals Ltd

Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX: RCE, FWB: R9Q) entwickelt derzeit eine neue Klasse von synthetischen Antiinfektiva zur Lösung der globalen Gesundheitsprobleme in Zusammenhang mit antibiotikaresistenten Superbugs und neuen viralen Pathogenen.

Die von Recce entwickelten Antiinfektiva umfassen drei patentierte, synthetische Polymer-Antiinfektiva mit breitem Wirkungsspektrum: RECCE 327 als intravenöse und topische Therapie, welche für die Behandlung schwerer und potenziell lebensbedrohlicher Infektionen durch Gram-positive und Gram-negative Bakterien und deren „Superbug“-Formen entwickelt wird; RECCE 435 als oral verabreichte Therapie bei bakteriellen Infektionen; und RECCE 529 für Virusinfektionen. Dank ihrer vielschichtigen Wirkmechanismen haben die Antiinfektiva von Recce das Potenzial, die hyperzelluläre Mutation von Bakterien und Viren - eine große Herausforderung für alle bisherigen Antibiotika - erfolgreich zu überwinden.