Berlins Verkehrssenatorin sieht Bund bei 9-Euro-Ticket-Nachfolge in der Pflicht

BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Umwelt- und Verkehrssenatorin Bettina Jarasch erwartet vom Bund rasche Vorschläge für eine Anschlusslösung für das 9-Euro-Ticket. "Ich sehe Herrn Minister Wissing in der Pflicht, den Ländern ein Angebot für ein vergünstigtes bundesweites ÖPNV-Nachfolgeticket zu machen", sagte die Grünen-Politikerin am Montag der Deutschen Presse-Agentur an die Adresse von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP).

"Die Bürgerinnen und Bürger haben uns in beeindruckender Weise gezeigt, dass sie den ÖPNV nutzen, wenn es entsprechende Angebote gibt", so Jarasch weiter. Keine andere Entlastungsmaßnahme sei so unmittelbar bei den Bürgern angekommen wie das 9-Euro-Ticket. "Diesen Zug darf der Verkehrsminister jetzt nicht stoppen."