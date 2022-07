Anlass der Studie: Researchstudie (Note)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 26,15 EUR

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



1.HJ 2021/22: tick TS erzielt dank stabiler Lizenzerlöse und einer hohen Handelsaktivität an den Kapitalmärkten eine solide Halbjahresperformance; Prognosen für GJ 2021/22 gesenkt; Kursziel primär wegen gestiegener Kapitalkosten gesenkt; Rating weiterhin Kaufen



Am 28.06.2022 hat die tick Trading Software AG (tick TS) ihre Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres 2021/22 bekannt gegeben. Hiernach hat das Spezialsoftware-unternehmen in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres Umsatzerlöse in Höhe von 4,26 Mio. EUR erwirtschaftet und damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen leichten Umsatzrückgang von rund 2,0% (1. HJ 2020/21: 4,35 Mio. EUR) verzeichnet.



Der Umsatzrückgang resultiert primär aus geringeren Einnahmen aus lastenabhängigen Gebühren, die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,3% auf 1,66 Mio. EUR (1. HJ 2020/21: 1,79 Mio. EUR) zurückgegangen sind. Hierbei ist zu betonen, dass die Gesellschaft erneut von den hohen Handelsaktivitäten an den Börsen profitieren konnte, jedoch wurden die Spitzenwerte in punkto Handelsintensität des letzten Geschäftsjahres nicht mehr erreicht, was sich entsprechend auch im Rückgang der lastenabhängigen Erlöse widerspiegelt. Die durch die Corona-Krise und weitere Faktoren ausgelöste Marktunsicherheiten halten weiterhin an und begünstigen damit eine hohe Handelsaktivität.



Im Kernsegment 'Lizenzen und Betrieb' wurden Umsatzerlöse in Höhe von 2,33 Mio. EUR erwirtschaftet und damit das hohe Umsatzniveau des vorherigen Halbjahres (1. HJ 2020/21: 2,40 Mio. EUR) nahezu bestätigt. Entgegengesetzt entwickelte sich das Projektgeschäft, dass im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 77,0% auf 0,23 Mio. EUR (1. HJ 2020/21: 0,13 Mio. EUR) zulegen konnte.



Darüber hinaus konnte durch den kontinuierlichen Fokus auf die Entwicklung neuer Produkte und die Verbesserung des bestehenden Produktportfolios das Bestandskundengeschäft geringfügig erweitert werden. Zudem wurde eine weitere renommierte inländische Bank als Neukunde gewonnen. Laut Unternehmensangaben bietet diese Kooperation noch zusätzliche Erlöschancen in der Zukunft. Im Rahmen der Zusammenarbeit laufen bereits Gespräche zur Erweiterung des Setups für diesen Kunden.



