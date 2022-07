APA ots news: Jetzt noch einreichen: Drei Millionen Euro für Klimaschutz-Projekte

Förderwettbewerb "Zero Emission Cities" der Wirtschaftsagentur Wien



Wien (APA-ots) - Wie drängend die Intensivierung urbaner Klimaschutzbemühungen ist, zeigen die Daten: Die Zahl der Hitzetage hat sich in Wien in den letzten 30 Jahren verdoppelt. Bereits im Sommer 2021 wurden in Wien 24 Hitzetage mit Höchsttemperaturen von mindestens 30°C gezählt. Um die Folgen der Klimakrise im städtischen Raum einzudämmen, setzt die Wirtschaftsagentur Wien jetzt bei den Unternehmen an, indem sie mit dem auch international ausgeschriebenen Wettbewerb "Zero Emission Cities" ihre Klimaschutzprojekte fördert. Für die Umsetzung stehen insgesamt drei Millionen Euro bereit, bis zu 500.000 Förderung kann ein einzelnes Unternehmen abrufen. Mitmachen können alle Unternehmen und Startups, die Projekte umsetzen, die einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz in Städten zu leisten.