Dreiste Abzocke bei Amazon - Experte gibt 3 Tipps, wie man sich als Amazon-Händler vor Betrügern schützen kann (FOTO)

Berlin (ots) - Manipulierte Retouren durch einen Betrüger sorgten für satte

330.000 Euro Schaden. Statt den bestellten Smartphones befüllte er die Pakete

mit Erde und kam mit der Masche durch. Die Smartphones hat er behalten - das

Geld hat er ebenfalls erstattet bekommen. Der Fehler lag im standardisierten

Retouren-Verfahren von Amazon.



"Die Idee solche Betrüger aufzudecken, ist bei der hohen Anzahl an Retouren oft

sehr schwierig. Um sich vor so einem großen Verlust zu schützen, gibt es dennoch

ein paar Tipps, die Amazon-Händler beachten können, damit sie nicht in diese

Falle treten", erklärt Nicklas Spelmeyer, Experte für FBA-Business. Er verrät in

folgendem Gastbeitrag, wie man als Amazon-Händler vor Betrug bewahrt wird.