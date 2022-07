FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs von Delivery Hero ist am Montag im Zuge eines Analystenkommentars ins Plus gedreht. Analystin Miriam Josiah von Morgen Stanley nahm die Aktien des Essenslieferdienstes mit "Equal-weight" wieder in die Bewertung auf, was erst einmal verhalten klingt, laut Definition aber eine Rendite gleichauf mit anderen Branchenwerten verspricht. Vielversprechender fällt ihr Kursziel aus, das mit 57 Euro fast die Hälfte Luft nach oben bedeutet.

Während es am Gesamtmarkt einen Rücksetzer gab, setzten die Papiere ihren jüngsten Stabilisierungskurs vor diesem Hintergrund mit einem Anstieg um 1,7 Prozent fort, nachdem sie bis zu 2,9 Prozent schwächer in den Handel gestartet waren. Sie wurden damit zu einer freundlichen Ausnahme im MDax, der zeitgleich um ein Prozent fiel. In der Spitze näherten sie sich erstmals seit Ende Juni wieder der 40-Euro-Marke.

In ihrer Studie wägte die Analystin ab zwischen positiven und negativen Aspekten. Durch seine regionale Aufstellung sei der Essenslieferdienst besser gegen eine hohe Inflation geschützt als vergleichbare Unternehmen, schrieb sie. Auf dem Weg zur Profitabilität gebe es aber noch hohe Hürden. Damit verbunden sei ein größeres Risiko, dass das Wachstum enttäuscht./tih/jha/