Der Solactive Smart Mobility EUR Index NTR enthält maximal 50 Unternehmen mit Listing in Industrienationen (ex China, aber inklusive Hongkong), deren Geschäftsmodelle auf zumindest einer von sieben Aktivitäten basieren: 1) Autonomes Fahren & smarte Bauteile, 2) Batterieproduktion, 3) Autos der Zukunft, 4) Ladeinfrastruktur, 5) Wasserstoffwirtschaft, 6) Mikromobilität und 7) öffentliches Transportwesen. Die Marktkapitalisierung muss mindestens 200 Mio. US-Dollar, das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen mindestens 5 Mio. US-Dollar betragen.

Die Titelselektion erfolgt regelbasiert durch die von Solactive entwickelte künstliche Intelligenz (ARTIS), welche öffentliche Quellen (Finanzberichte, Nachrichten, Social Media etc.) nach Schlüsselbegriffen durchsucht und so relevante Unternehmen identifiziert. Gegenüber der klassischen, eindimensionalen Sektor-Zuordnung können so auch Unternehmen mit Geschäfts- und Forschungsbereichen erfasst werden, die erst in Zukunft wesentliche Umsatzbeiträge erwirtschaften könnten. Die Indexgewichtung erfolgt in Abhängigkeit von einem Scoring nach Relevanz, wobei die Aktivitäten 1 bis 3 bis zu 10, die Bereiche 4 bis 7 jeweils 5 Unternehmen umfassen können. Der Index wird jeden März und September überprüft und die Komponenten gleichgewichtet.

Die Top 10 des Index stellen gut 30 Prozent des Gewichts: Yadea Group, Innoviz Technologies, Nio, Jiangxi Ganfeng Lithium, Microvision, Alfen, Albermarle, Comfortdelgro, Toyota Motors und NIU Technologies; die aktuelle Zusammensetzung kann auf den Webseiten von Solactive unter der ISIN des Index (DE000SL0FP75) nachvollzogen werden. Der Index ist als Net-Total-Return-Index konzipiert, demnach werden die Netto-Dividenden der Unternehmen reinvestiert. Die Managementgebühr liegt bei 1 Prozent p.a.

ZertifikateReport-Fazit: Anleger können mit dem SG Open-End-Index-Zertifikat global diversifiziert auf den Megatrend Smart Mobility setzen und an der Wertentwicklung derjenigen Unternehmen partizipieren, die sich für eine aktive, nachhaltige, klimaneutrale und bezahlbare Gestaltung der Mobilität der Zukunft positionieren.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den Solactive Smart Mobility EUR Index NTR oder von Anlageprodukten auf Solactive Smart Mobility EUR Index NTR dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen