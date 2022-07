Ericsson, Qualcomm und Thales wollen 5G ins All bringen (FOTO)

- Die Initiative folgt auf die Genehmigung für satellitengestützte

nicht-terrestrische 5G-Netze (5G NTNs) durch das globale Gremium für

Telekommunikationsstandards 3GPP.

- Nicht-terrestrische 5G-Netze können dazu beitragen, eine vollständige globale

5G-Abdeckung zu gewährleisten - einschließlich Gebieten, die derzeit nicht von

terrestrischen Netzen versorgt werden.

- Die ersten Arbeiten in Frankreich dienen dazu, 5G NTN zu testen und zu

validieren, um das Satelliten- und IKT-Ökosystem zu nutzen.



Ericsson (NASDAQ: ERIC), das französische Luft- und Raumfahrtunternehmen Thales

(Euronext Paris: HO) und der Mobilfunktechnologie-Innovator Qualcomm

Technologies, Inc. (NASDAQ: QCOM) planen, 5G über ein Netz von Satelliten in der

Erdumlaufbahn in die Welt zu bringen.