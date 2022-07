BE OPEN präsentiert den letzten Gewinner von DESIGN TO NURTURE THE PLANET, einem internationalen Wettbewerb zur Unterstützung der UN-Nachhaltigkeitsziele

London, Montag (ots/PRNewswire) - Der jüngste Wettbewerb von BE OPEN "Design to

Nurture the Planet" ("Design zum Wohle des Planeten") zielte darauf ab, das

Talent und die Kreativität der globalen Gemeinschaft auf SDG2 zu lenken: Zero

Hunger Unter dem Motto "Zero Hunger" ("Kein Hunger") geht es bei SDG2 nicht nur

um die Beendigung des Hungers, sondern auch um die Erreichung von

Ernährungssicherheit und verbesserter Ernährung sowie die Förderung einer

nachhaltigen Landwirtschaft. Im Rahmen des Wettbewerbs wurden innovative

Lösungen gesucht, die dazu beitragen können, unsere Ernährungssysteme

umzugestalten, um die Ernährungsunsicherheit zu beenden und bessere Bedingungen

für eine gerechte und ökologisch wohlhabende Welt zu schaffen.



Ziel des Wettbewerbs ist es, ist die Anerkennung und Förderung von

Top-Design-Projekten, die von der jüngeren kreativen Generation entwickelt

wurden und in der Lage sind, die vom Programm der Vereinten Nationen eine

nachhaltige Entwicklung gestellten Aufgaben zu bewältigen und neue,

wirkungsvolle Ideen umzusetzen.