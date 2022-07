Jedes zweite Fertigungsunternehmen rechnet mit Zunahme von Cyberangriffen - bei weiterhin lückenhafter Cybersicherheit (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - Die Hälfte der Industrieunternehmen (51 Prozent) geht davon aus,dass die Zahl der Cyberangriffe auf Smart Factories[1] in den nächsten 12Monaten steigen wird. Dennoch sagt ebenfalls fast jeder zweite Hersteller (47Prozent), dass die Cybersicherheit der eigenen intelligenten Fabriken nicht imFokus der höchsten Managementebene steht. Erst wenige Hersteller verfügen überausgereifte Strukturen in allen kritischen Bereichen der Cybersicherheit. Diemit dem Industrial Internet of Things (IIOT) geschaffene Konnektivität der SmartFactories erhöht die Gefahr durch Cyberangriffe in der intelligenten Industrieexponentiell. Zu diesen Ergebnissen kommt das Capgemini Research Institute(http://www.capgemini.com/research-institute) in seiner neuen Studie Smart &Secure: Why smart factories need to prioritize cybersecurity (https://www.capgemini.com/insights/research-library/cybersecurity-in-smart-factories?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_content=cybersecurity_none_link_pressrelease_none&utm_campaign=cybersecurity_cybersecurity_smart-factories) .Rund 53 Prozent der Unternehmen - sowohl weltweit als auch in Deutschland -denken, dass Smart Factories in Zukunft Hauptziele von Cyberangriffen seinwerden. In der Schwerindustrie gehen davon sogar 60 Prozent aus, im Pharma- undLife-Sciences-Sektor 56 Prozent. Ein ausgeprägtes Gefahrenbewusstsein führtjedoch nicht automatisch dazu, dass Unternehmen entsprechend vorbereitet sind.Unzureichende Aufmerksamkeit des obersten Managements, knappe Budgets undmenschliche Faktoren werden als die größten Hürden für Cybersicherheit genannt,die sie zu überwinden haben."Hersteller kennen die Vorteile der digitalen Transformation und investierenentsprechend massiv in Smart Factories - ein riskanter Schritt, wennCybersicherheit nicht von Beginn an integriert ist. Die wachsendeAngriffsfläche, Vernetzung und die Menge an Betriebstechnologie sowieIIOT-Geräten machen Smart Factories zu einem leichten Ziel für Cyberkriminelle",sagt Torsten Jüngling, Head of Cybersecurity bei Capgemini in Deutschland."Solange dies keine Priorität des Vorstands ist, wird es Unternehmenschwerfallen, der Gefahr effektiv zu begegnen, ihre Mitarbeitenden undZulieferer fortzubilden sowie die Kommunikation zwischen den Cybersecurity-Teamsund der C-Suite verbessern."Hürden für sichere Smart Factories: Fehlende Tools und nicht-standardkonformeProzesseDie Studie zeigt, dass Cybersicherheit für viele Unternehmen kein Grundsteinihrer Strategie ist; nur 51 Prozent integrieren standardmäßigCybersicherheitspraktiken in ihre Smart Factories. Anders als bei IT-Plattformen