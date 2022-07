Die 33. Verleihung der Golden Melody Awards geht zu Ende

TAIPEI, 11. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Die 33. Verleihung der Golden Melody Awards, die von Taiwan Television Enterprise durchgeführt wurde, ging in Kaohsiung erfolgreich zu Ende. Die Livestreams der Zeremonie erreichten 3,164 Millionen Zuschauer im Fernsehen und fast 7,5 Millionen Zuschauer auf den Plattformen der neuen Medien – beides sind absolute Spitzenwerte! In diesem Jahr gewannen Cui Jian und Tanya Chua den Preis für den besten Sänger (Mandarin) bzw. die beste Sängerin (Mandarin). Tanya Chua stellte mit ihrem Album DEPART einen neuen persönlichen Rekord auf, indem sie die Preise für die beste Gesangsaufnahme, das beste Mandarin-Album und das Album des Jahres gewann. Ayugo Huang erhielt mit seinem Album Mountain Of Doom den Preis für den besten Sänger (Hakka), den Jury Award und das beste Hakka-Album. Außerdem wurde seine New Formosa Band für ihr Album Jian Jian Hua als beste Gesangsgruppe ausgezeichnet. Die 33. GMA-Verleihung hat wieder einmal erfolgreich das Beste der chinesischen Musik hervorgehoben, und der Chefjuror fasste die Bedeutung der diesjährigen GMA als Vielfalt und Integration zusammen.

Tanya Chua, die viermal als beste Sängerin (Mandarin) ausgezeichnet wurde, hat bei den GMA einen neuen Rekord aufgestellt. In diesem Jahr wurde ihr Album DEPART bei den GMA mit vier verschiedenen Auszeichnungen bedacht. Die Jury lobte DEPART für „die Vermittlung einer warmen, therapeutischen Botschaft und die hochwertige Musikproduktion". Mit 25 Jahren Erfahrung sagte Tanya in ihrer Dankesrede: „Ich mache das schon so lange, dass ich anfing zu befürchten, dass man meine Stimme vergessen oder als irrelevant ansehen würde. Ich hoffe, dass ich weiterhin die gleiche Leidenschaft für Musik und die gleiche Neugier auf die Welt haben werde. Ich hoffe, dass meine Musik immer euer Freund und euer Spiegel sein wird."

Ayugo Huang, ein Hakka-Sänger, der in diesem Jahr vier Preise für Mountain Of Doom erhielt, ist definitiv einer der größten Gewinner des Abends. Der Chefjuror teilte mit: „Mountain Of Doom ist ungeheuer tiefgründig, da er in die Vergangenheit und in die Zukunft blickt und die Grenzen von Sprache und Ethnizität überschreitet." Als Ayugo Huang zu den Auszeichnungen befragt wurde, sagte er: „Ich denke, es bedeutet, dass ich mich bis jetzt gut geschlagen habe. Ich bin stolz darauf, dass ich die Preise für mich und meine Landsleute erhalten habe. Das Album mag ein bisschen schwer erscheinen, aber meine Botschaft war die der Dankbarkeit."

Die 33. Verleihung der Golden Melody Awards endete mit Applaus und insgesamt 3.164.000 Zuschauern. Bis zum 4. Juli hatte die 33. GMA-Zeremonie insgesamt 4.417.879 Aufrufe auf YouTube und wurde live auf drei Plattformen, darunter LINE TODAY, LINE MUSIC und LINE TV, für mehr als 3 Millionen Zuschauer übertragen. Die Gesamtzahl der Zugriffe auf die neuen Medienplattformen erreichte fast 7,5 Millionen und stellte damit einen neuen Rekord auf! Im Jahr 2022 bewarben sich 173 Werke um 27 Auszeichnungen. Der Chefjuror betonte „Vielfalt und Inklusion" als Kernwert der 33. GMA, und die GMA wird auch weiterhin alle Mandarin-Musiker mit einer aufgeschlossenen Haltung fördern.

