Der kanadische Goldproduzent Yamana Gold (TSX YRI / WKN 357818) kann für das zweite Quartal 2022 starke, vorläufige Produktionszahlen melden. Wie der Konzern bekannt gab, förderte man demzufolge in den drei Monaten bis Ende Juni 260.960 Unzen Goldäquivalent, was um 8% über dem Wert des Vorjahreszeitraums liegt.

Der Goldäquivalentausstoß setzt sich dabei aus 232.542 Unzen Gold (Vorjahr 217.402 Unzen, +7%) und 2,36 Mio. Unzen Silber (Vorjahr 1,63 Mio. Unzen, +45%) zusammen.

Yamana wies darauf hin, dass die Minen Canadian Malartic, Jacobina, El Peñón und Cerro Moro allesamt ein herausragendes Quartal verzeichneten. Der Konzern fügte zudem an, dass man davon ausgehe, dass die so genannten all-in sustaining costs (AISC) des Quartals unter 1.090 USD pro Unze liegen werden. Damit, so Yamana weiter, sei man in einer guten Ausgangslage, um sowohl in Bezug auf die Produktion als auch die Kosten, die für das Gesamtjahr gesteckten Ziele zu erreichen.

Das Unternehmen betonte darüber hinaus, dass man im abgelaufenen Quartal einen hohen Cashflow generieren konnte, was sowohl die Bilanz als auch die finanzielle Flexibilität stärke. Yamana zufolge stieg die Cashposition um über 30 Mio. Dollar und lag damit bei 328 Mio. Dollar nach 298 Mio. Dollar zum Ende des ersten Quartals.

