Für Dividendenjäger ist das Frühjahr die schönste Zeit: Hier drängt sich ein Hauptversammlungstermin an den nächsten und die Unternehmen schütten ihre beschlossenen Gewinnbeteiligungen an die Aktionäre aus. Dividendenberechtigt ist man, wenn die Aktie am Tag der Hauptversammlung im Depot eingebucht ist. In der Regel wird die Dividende dann am dritten Geschäftstag nach der Hauptversammlung ausgezahlt. Die Aktie wird am ersten Banktag nach der HV „ex Dividende“ gehandelt, der Kurs reduziert sich dann in der Regel um den Wert der ausgeschütteten Dividende.

Dividendenzahlungen können gerade im gegenwärtigen Marktumfeld interessant sein, da die Erwirtschaftung von Erträgen immer schwieriger wird. Nur als Hausnummer: Allein für die Dividenden von DAX-Titeln aus dem Geschäftsjahr 2021 werden dieses Jahr laut Tagesschau insgesamt 50,6 Milliarden Euro erwartet – deutlich mehr als im "bisherigen Rekordjahr 2019 mit damals 38,5 Milliarden Euro", so das Nachrichtenportal. Zu den Top-Zahlern aus dem deutschen Leitindex gehören, so die Tagesschau weiter, Mercedes, Allianz, BMW, Volkswagen und Siemens.