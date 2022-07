JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re vor den Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Analyst Kamran Hossain reduzierte in einem am Montag vorliegenden Ausblick seine Jahresschätzungen für den Schweizer Rückversicherer wegen der Auswirkungen der angespannten Lage an den Finanzmärkten. Diese dürften sich auch im zweiten Quartal negativ niedergeschlagen haben./tav/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2022 / 07:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2022 / 07:52 / BST





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Swiss Re! Werbung Long Long Basispreis 66,08€ Hebel 8,65 Ask 0,80 Zum Produkt Short Short Basispreis 82,97€ Hebel 7,24 Ask 1,00 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.