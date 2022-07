Der Flugzeugbauer übergab im abgelaufenen Monat 60 Verkehrsjets an seine Kunden und damit 13 mehr als im Mai. Erste Stimmen waren am Markt noch kritisch ausgefallen, weil sich der Konzern für sein Jahresziel von rund 720 auszuliefernden Flugzeugen weiter ranhalten muss. Nach den ersten sechs Monaten sind erst 297 geschafft. Im Handelsverlauf gab es aber optimistischere Stimmen, dass der Juni eine positive Basis für den Rest des Jahres sein könnte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutlich gesteigerte Flugzeug-Auslieferungen im Juni haben bei Airbus am Montag für Kursgewinne gesorgt. Zwar starteten die Papiere wegen kritischer Stimmen zum Erreichen der Jahresziele zunächst schwach in den Handel, doch dann drehte ihr Kurs am Vormittag ins Plus. Mit einem Anstieg um 1,2 Prozent waren sie Dax-Spitzenreiter . Der Leitindex wurde generell von Kursverlusten bei vielen zyklischen Industrie-Aktien belastet, von denen sich Airbus positiv abhob.

AKTIE IM FOKUS Airbus an Dax-Spitze - Auslieferungen ziehen im Juni an

