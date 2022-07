25 Prozent der Pflegeeinrichtungen zahlen schon auf Tarifniveau, 53 Prozent werden nachziehen (FOTO)

Berlin (ots) - 25 Prozent der mehr als 34.000 Pflegeeinrichtungen in Deutschland

bezahlen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits heute nach Tarif. Weitere

53 Prozent werden den gesetzlichen Vorgaben entsprechend ab dem 1. September

2022 nachziehen und ihre Beschäftigten ebenfalls in Tarifhöhe bzw. in Höhe von

kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen bezahlen. Das ist das Ergebnis der

Meldungen, die alle ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen bis zum 30.

April 2022 an die Landesverbände der Pflegekassen abgeben mussten.



"Damit ist die Bezahlung mindestens auf Tarifniveau in knapp 80 Prozent der

Pflegeeinrichtungen in Deutschland aktuell in der Umsetzung oder bereits

vollzogen", sagt die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Dr. Carola

Reimann. "Klärungsbedarf gibt es noch mit den Pflegeeinrichtungen, die bisher

keine Rückmeldungen an die Pflegekassen abgegeben haben, obwohl sie dazu

verpflichtet waren." Der AOK-Bundesverband hat die Zusammenführung und

Plausibilisierung der Rückmeldungen der Pflegeeinrichtungen übernommen.