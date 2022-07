Zunehmend aktive Vorstände und Frauen rücken als Aufsichtsräte in die Boards europäischer Großunternehmen ein

München (ots) - Die internationale Personalberatung Heidrick & Struggles

veröffentlicht seit vielen Jahren einen Überblick über die Veränderungen in den

Aufsichtsgremien der größten europäischen Publikumsgesellschaften. In diesem

Jahr flossen Daten von knapp 450 börsengelisteten Unternehmen aus 13

europäischen Ländern ein. Im aktuellen "Board Monitor Europe" werden die

Neuberufungen von Aufsichtsräten (Non-Executive Directors) in die Boards im

Zeitraum März 2021 bis März 2022 ermittelt und analysiert.



Im Untersuchungszeitraum wurden in die europäischen Boards 573 neue

Aufsichtsräte berufen - dies ist ein deutliches Plus gegenüber dem ersten

Pandemiejahr mit lediglich 500 Neuberufungen. Dr. Nicolas von Rosty,

Deutschlandchef von Heidrick & Struggles, sagt: "Wir konnten auch in Deutschland

nach einem sehr ruhigen Jahr 2020 bei der Neubesetzung von Aufsichtsräten eine

Belebung in den führenden Börsenkonzernen verzeichnen. Die Auswahl neuer

Mitglieder ist dabei oft richtungsweisend für die strategische Ausrichtung der

Unternehmen und bietet die Chance, sich für künftige Entwicklungen durch die

personelle Auswahl zu wappnen."