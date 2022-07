Ispringen (ots) - Das Karriereteam der Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH

tritt regelmäßig auf Karrieremessen in Kontakt zu Berufseinsteigern, die

Orientierung bei ihrer Berufswahl oder direkt einen Job suchen. Im Juli 2022

starten gleich zwei Firmenkontaktmessen, an denen das Unternehmen als

zukunftsweisender Arbeitgeber teilnimmt, um interessierte Studierende und

Absolventen persönlich kennenzulernen und über Einstiegsmöglichkeiten und

Karrierechancen bei Rutronik zu informieren.



Absolventenkongress in Stuttgart: Berufseinsteiger lernen potenzielle

Arbeitgeber kennen





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Am 14. Juli findet der Absolventenkongress in Stuttgart von 10 bis 16 Uhr imKultur- und Kongresszentrum Liederhalle statt. Nachdem Firmenkontaktmessenwährend der Corona-Pandemie hauptsächlich virtuell umgesetzt wurden, starteninzwischen mehrere Informationsveranstaltungen wieder in Präsenzform - so auchder Absolventenkongress. Er richtet sich an Studierende und Alumni, die sichüber Karrieremöglichkeiten nach dem Studium informieren möchten oder bereits aufJobsuche sind. Der Kongress bietet sowohl ihnen als auch den teilnehmendenUnternehmen die Chance, einander kennenzulernen und in einen offenenErfahrungsaustausch zu treten. Für Rutronik zählt der Absolventenkongress inStuttgart zu den erfolgreichsten Karrieremessen, die das Familienunternehmen inden vergangenen Jahren besucht hat. Das Interesse der Studierenden war sehr großund es hat ein gelungener Erfahrungsaustausch mit dem Rutronik-Karriereteamstattgefunden.Als spannender und global agierender Arbeitgeber aus der Region ist derBreitband-Distributor für elektronische Bauelemente mit einem Stand bei derKarrieremesse vertreten und lädt Interessierte zu einem persönlichenKennenlernen ein. Wie in den Jahren zuvor können sich Studierende im Vorhineinfür die Messe registrieren und einen 10-Minuten-Termin für ein unverbindlichesGespräch mit bis zu drei Unternehmen ihrer Wahl vereinbaren. Aber selbst ohneTermin bietet sich die Möglichkeit mit dem Unternehmen Kontakt aufzunehmen, sichallgemein über das Produkt- und Dienstleistungsportfolio sowie aktuelleStellenangebote und Einstiegsmöglichkeiten bei Rutronik zu informieren. Darüberhinaus können sich Studierende und Absolventen bei Interesse direkt auf einJobangebot bewerben und ihre Bewerbungsunterlagen vor Ort beim Karriereteamhinterlegen.Rutronik lädt zur virtuellen KIT-Karrieremesse der Uni KarlsruheNur eine Woche nach dem Absolventenkongress startet mit der KIT-Karrieremesse