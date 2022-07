KfW mit überdurchschnittlich hoher Mittelaufnahme im ersten Halbjahr - Refinanzierungsziel für 2022 auf 90 Mrd. EUR angehoben

- Über 62 Mrd. EUR bereits an internationalen Kapitalmärkten aufgenommen

- Davon 7,8 Mrd. EUR über Green Bonds - Made by KfW

- Stabilisierende Maßnahmen für vom Krieg betroffene Unternehmen



In einem schwierigen und volatilen Umfeld konnte sich die KfW im ersten Halbjahr

2022 erfolgreich über die Kapitalmärkte refinanzieren. Anfang Juli belief sich

das Emissionsvolumen auf umgerechnet über 62 Mrd. EUR (per 30.06.2022: 56,6 Mrd.

EUR). Damit hat die KfW bereits 73 % des zu Beginn des Jahres geplanten

Refinanzierungsvolumens für das Gesamtjahr 2022 erreicht und somit mehr als zum

Vergleichszeitpunkt der Vorjahre.