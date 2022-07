Börsengang letztes Jahr im April. Ausgabepreis am unteren Ende der Spanne 18 Euro. Dann stieg der Kurs bis auf 25 Euro. Doch danach ging es bergab. Aktuell 16,71 Euro. Die Kursentwicklung ist kaum zu verstehen. Coronatests laufen besser als gedacht. Synlab startete gut ins neue Jahr. 2021 übertraf das Unternehmen sämtliche Prognosen, die der Vorstand zum IPO machte. Die Münchener sind in 36 Ländern vertreten mit einem Netzwerk von mehr als 450 Laboren, die 5.000 Routine- und Spezialtests anbieten. Der Fokus liegt auf Wachstum. In den letzten zehn Jahren legte der Umsatz um 11% p.a. zu, während der operative Gewinn mit durchschnittlich 19% überproportional stieg. Akquisitionen sind Teil der Geschäftsstrategie. Seit Gründung 2015 wurden 120 Unternehmen zugekauft. Ein Schwerpunkt liegt auf Investitionen in wachstumsstarke Schwellenländer. Der Markt ist stark fragmentiert und hat ein Volumen von 200 Milliarden Euro. Davon entfallen lediglich 3,8 Milliarden (2021) auf Synlab. „Synlab ist stark in das Geschäftsjahr 2022 gestartet“, freut sich CEO Mathieu Floreani. Nach einem fulminanten Jahresstart aufgrund der Omikron-Welle nahmen auch die „Nicht-Covid-19-Testaktivitäten“ im März wieder zu. Ganz unabhängig von Corona profitiert Synlab von dem Megatrend Gesundheit. Bis Mitte Mai akquirierten die Münchener acht Laborfirmen in sechs Ländern. Der Vorstand schraubt seine Umsatzprognose nach oben. Bis zum Jahresende sollen 3,1 Milliarden durch die Bücher gehen (zuvor 3 Milliarden). Wegen der Corona-Bonanza gingen 2021 sogar 3,8 Milliarden durch die Bücher. Noch ist es keineswegs auszuschließen, daß sich der Pandemieboom – unter Schwankungen – weiter fortsetzt. Für den Herbst erwarten Fachleute eine weitere Coronawelle. Das Unternehmen nutzt das niedrige Kursniveau für Aktienrückkäufe. Das Programm hat ein Volumen von 17 Millionen Euro. Die Bewertung des Unternehmens entspricht mit aktuell rund 3,7 Milliarden Euro etwa einem Jahresumsatz. Moderat. Das KGV (2022) schätzungsweise 11. Billig! Fazit: Wachstumsstarker, profitabler Medizinwert zu Ausverkaufspreisen.