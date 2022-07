Goliath Resources (TSX-V: GOT; OTCQB: GOTRF; FRA: B4IF) liefert auf seinem Golddigger Projekt im Goldenen Dreieck von British Columbia fortlaufend mehr Belege für das Vorhandensein eines ausgedehnten Mineralisierungssystems. Die jüngste Step-Out-Bohrung GD-22-30 vom Bohrpad „New Gold“ am nördlichen Rand des Explorationsfensters traf auf Anhieb 360 Meter mineralisierte Brekzien von der Oberfläche. Das New Gold Bohrpad liegt 2,5 Kilometer Luftline vom jüngst erfolgreich gebohrten „Pad J“ am östlichen Rand des Explorationsfensters entfernt. Siehe Abbildung 1) Damit weitet Goliath mit dieser Bohrungen den mineralisierten Fußabdruck auf Golddiger auf 5,25 km² aus, wobei die Mineralisierung weiter in alle Richtungen offen ist. Die Bohrungen werden fortgesetzt. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Basierend auf der Mineralisierung, die bei New Gold bestätigt wurde, und der Surebet-Zone, die neigungsabwärts über mehr als 1 Kilometer am Nordhang verfolgt wurde und in der Tiefe weiterhin offen ist, wurde das geplante Bohrprogramm von 24.000 Meter auf 27.000 Meter erweitert, um das Ausmaß der bekannten Mineralisierung ab 2021 in alle Richtungen zu erweitern.