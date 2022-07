Europ Assistance übernimmt Mehrheit an Pflege-Startup Pflegix

München (ots) - Im Rahmen einer Kapitalerhöhung sichert sich Europ Assistance

Deutschland die Mehrheit am Pflege-Startup Pflegix und baut damit ihre

Aktivitäten im Bereich Digital Health weiter aus. Im Jahr 2019 investierte die

Generali-Tochter erstmals in das junge Unternehmen.



Pflegix vermittelt seit 2016 über seine digitale Plattform Helferinnen und

Helfer in den Bereichen Pflege, Betreuung und Alltagshilfe. Die Dienstleistungen

wurden seither von mehr als 10.000 Privathaushalten deutschlandweit in Anspruch

genommen. Das Netzwerk von Pflegix besteht aus mehr als 20.000 Helferinnen und

Helfern.





Neben Europ Assistance nehmen auch Thomas Wötzel, der 2018 als Business Angel indas Startup investierte, und Andreas Helget, Gründer und CTO, an derFinanzierungsrunde teil. Tim Kahrmann, ebenfalls Gründer und bislang CEO beiPflegix, verlässt das Unternehmen nach sechs Jahren. Es wird in den kommendenMonaten den Übergang mitgestalten und sich anschließend neuen Herausforderungenwidmen. Im Amt des CEO wird ihm Thomas Wötzel nachfolgen.Vincenzo Reina, CEO Europ Assistance Deutschland: "Wir sind davon überzeugt,dass digitale Servicemodelle, wie Pflegix sie anbietet, gerade im BereichHealthcare künftig eine noch größere Rolle spielen werden. Mit unsererInvestition bauen wir das Produktportfolio von Europ Assistance weiter aus, umunsere Kundinnen und Kunden mit innovativen Services in jeder Lebenslagebestmöglich zu unterstützen. Pflegix-Gründer Tim Kahrmann danke ich für seinenEinsatz und wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute."Thomas Wötzel, künftiger CEO von Pflegix: "Es freut mich sehr, dass EuropAssistance sich für eine Mehrheitsbeteiligung entschieden hat. Trotz zahlreicherAngebote in Beratung, Entlastung, Unterstützung, Betreuung und Pflege ist es fürpflegende Angehörige teilweise sehr schwierig, ein gut funktionierendesVersorgungsnetzwerk zu organisieren. Hier möchten wir in Zukunft gemeinsam auchfür die zahlreichen regionalen Angebote eine Plattform bieten, um diese Angeboteeinfach zugänglich zu machen, zu koordinieren und in der Qualität zuentwickeln."Über Europ AssistanceDie Europ Assistance Gruppe wurde 1963 gegründet und ist Erfinder desAssistance-Konzepts. Folgend dem übergeordneten Anspruch und Leitbild von "Youlive, We Care" bietet sie in den Bereichen Travel, Mobility, Home & ConnectedLiving, Health, Senior Care und Cyber innovative Versicherungs- undServiceprodukte an, um Privat- und Firmenkunden maßgeschneiderte Lösungen inNotfällen und im Alltag zu liefern, die auf Kundenseite zu Sorgenfreiheit,Stressreduzierung und Zeitgewinn führen - 24 Stunden am Tag und 365 Tage imJahr. Europ Assistance ist ein Unternehmen der GENERALI Gruppe, deckt über 200Länder mit ihren Services ab und gehört zu den führenden Assistance-Unternehmenin Deutschland und weltweit.Pressekontakt:Nina SieslackHead of CommunicationEurop Assistance Services GmbHAdenauerring 9D-81737 MünchenTel.: +49 (0)89 55 987 625E-Mail: mailto:presse@europ-assistance.dehttp://www.europ-assistance.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52259/5269708OTS: Europ Assistance Services GmbH