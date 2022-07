SHENZHEN, China, 11. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Die 8. Shenzen Global Shenzhen Entrepreneurs Convention and Guangming Science City Conference begann am 5. Juli und führte Wissenschaftler und führende Unternehmer aus aller Welt in die südchinesische Stadt zusammen. Sie waren eingeladen, ihre Meinung dazu zu äußern, wie Guangming Science City die Innovationsbranche, die Forschungsbranche, das Gesundheitswesen und die digitale Wirtschaft in die Zukunft führen kann.

Fan Jianping, Akademiker der International Eurasian Academy of Sciences und Leiter des Shenzhen Institute of Advanced Technology der chinesischen Wissenschaftsakademie sagte in einer Keynote-Rede, dass Guangming Science City, gefördert gleichermaßen von der Regierung und der Wirtschaft, auf dem Weg sei, ein Innovationszentrum mit groß angelegten wissenschaftlichen Einrichtungen, Forschungsinstituten, Universitäten und Industrieparks zu werden.