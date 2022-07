STIFEL stuft ATOS auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat Atos von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 15 auf 9 Euro gesenkt. Analyst Chandramouli Sriraman rechnet in einem am Montag vorliegenden Ausblick mit soliden Quartalsergebnissen in der Software-, Payment- und IT-Branche. Die Herausforderungen für wohl weitgehend unveränderte Jahresziele nähmen damit ab, so der Experte. Die Signale aus den Führungsstäben der Unternehmen dürften jedoch zunehmend vorsichtig ausfallen. Sriraman kappte seine Kursziele aufgrund gesunkener Branchenbewertung. Insgesamt hebt er Capgemini, Adyen und Wordline positiv hervor und mit Blick auf die Quartalsergebnisse Nemetschek. Bei Atos sieht er anhaltenden Gegenwind durch den Cloud-Wandel./ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2022 / 01:06 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2022 / 01:06 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

