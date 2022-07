UNO-Denkfabrik Diplomatic Council setzt auf Interim Manager für Advisory & Professional Services

Frankfurt/Zürich/Sao Paulo/Dubai (ots) - United Interim, die führende Plattform

für die Vermarktung und Vermittlung von Interim Managern, als Partner für die

"Diplomatic Council Advisory & Professional Services" (DCAPS)



Die UNO-Denkfabrik Diplomatic Council (DC) setzt verstärkt auf Interim Manager,

um rund um den Globus Fach- und Führungskräfte für internationale Projekte

bereitzustellen. Hierzu wurde die auf die Vermarktung und Vermittlung von

Interim Managern spezialisierte Organisation United Interim (UI) als neuer

Partner in die "Diplomatic Council Advisory & Professional Services" (DCAPS)

aufgenommen. Mit der Führung wurden die beiden Gründer von United Interim Jürgen

Becker und Dr. Harald Schönfeld sowie die beiden Interim Manager Michael

Gutowski (Chef der Diplomatic Council Mission in den Vereinigten Arabischen

Emiraten) und Frank P. Neuhaus (Mission-Chef in Brasilien) betraut. Sie werden

bei der Akquise und Durchführung von Projekten von weiteren DCAPS-Mitgliedern an

anderen Standorten aktiv unterstützt.