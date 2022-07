PARIS, 11. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Kunst gilt heute weithin als alternative Geldanlage, die nicht nur hohe Renditen, sondern auch eine geringe Korrelation zu anderen Finanzanlagen bietet. Investitionen in die größten Künstler (wie Pablo Picasso, Claude Monet oder Georgia O'Keeffe) können also eine Frage der persönlichen wie finanziellen Bereicherung sein – solange wir gewisse Marktbesonderheiten wie die Zeitrahmen für den Verkauf einmaliger Werke und die erheblichen Nebenkosten berücksichtigen.

Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com: „Wir sind sehr stolz darauf, mit Artprice seit 25 Jahren eine führende Rolle beim Prozess der Demokratisierung des Kunstmarktes zu spielen. War er bis Ende des 20. Jahrhunderts einer elitären Gruppe von Kennern vorbehalten, so ist der Kunstmarkt heute für eine viel größere Anzahl von Menschen zugänglich. Unsere Dienste bieten erschwingliche Informationen, die überall ohne Einschränkung konsultiert werden können und jede Stunde aktualisiert werden. Mit unseren Daten mit Mehrwert können Kunstprofis und Enthusiasten in aller Ruhe außergewöhnliche Kunstwerke oder Werke aus Familienbesitz kaufen und verkaufen."

Häufig, so scheint es, wird die Kunstwelt von einer sensationellen Story erschüttert. Von der Entdeckung eines Turner im Sammelsurium eines Garagenverkaufs zur plötzlichen Wertsteigerung eines selbstzerstörenden Banksy nach dessen Versteigerung gibt es anscheinend viele Möglichkeiten, auf dem Kunstmarkt einen beträchtlichen Gewinn zu erzielen. Aber in Wahrheit bleiben diese Sensationen die Ausnahme, stattdessen wechseln jedes Jahr zehntausende Kunstwerke auf viel diskretere und vernünftigere Weise den Besitzer.

Unsicherheit verringern

Risiko, im finanziellen Sinn, ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Art von Investition, und auch die Kunst bildet hier keine Ausnahme; ganz im Gegenteil. Zum Glück lässt sich dieses Risiko auf mehrere Arten teilweise unter Kontrolle halten, insbesondere, wenn man weiß, wie man den Wert eines Kunstwerks erkennt und zum besten Preis kauft.

Der Käufer, der sich im Jahr 2000 traute, das Werk Untitled (1990) von Christopher Wool um 35.250 $ zu kaufen, hat ein außergewöhnliches Geschäft gemacht, als er es fünfzehn Jahre später um 2.405.000 $ weiterverkaufte. Diese Investition barg jedoch erhebliche finanzielle Risiken, verbunden mit einem hohen Maß an Unsicherheit. Die Wertsteigerung von Werken von Christopher Wool begann im Wesentlichen nach der Finanzkrise von 2008, wie der Preisindex enthüllt, den Artprice für Original-Werke von diesem Künstler berechnet hat. So hätte ein Sammler mit dem Kauf eines Gemäldes (oder einer Zeichnung) von Christopher Wool direkt nach dessen Ausstellungen in der Gagosian Gallery und in der Simon Lee Gallery 2006 fast ebenso sehr von Wools Erfolg profitiert, aber ohne die Risiken des Käufers einzugehen, der 2000 gekauft hatte.