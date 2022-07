HypZert Studie zur Bewertung von Wohnimmobilien veröffentlicht

Berlin (ots) - Die HypZert Fachgruppe Wohnen

(https://www.hypzert.de/de/mitgliederbereich/fachgruppen/wohnen) präsentierte

zur HypZert Jahrestagung 2022 in Berlin ihr Debüt: "Bewertung von

Wohnimmobilien".



Die Assetklasse Wohnen ist von allen Immobilienklassen quantitativ die größte in

Deutschland. Der Wohnungsmarkt in Deutschland kennt seit dem Jahr 2010 nur noch

einen Weg: nach oben. Aufgrund der stark angestiegenen Preise für Wohnimmobilien

sowie der ebenfalls deutlich angestiegenen Wohnungsmieten in den letzten Jahren,

ist Wohnen zu einem der drängendsten Themen für Politik und Gesellschaft in

Deutschland geworden.