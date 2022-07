Berlin (ots) - Trotz aller aktuellen Herausforderungen - die Digitalisierung

gehört weiterhin zu den Themen, die den Mittelstand am meisten bewegen. "Eine

Erkenntnis hat sich in den Unternehmen längst durchgesetzt: Wer nicht

digitalisiert, verliert", erklärte Markus Jerger, Vorsitzender des

Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW, jetzt zum Auftakt eines

Digitalisierungsevents des Verbandes. Um sich dem Thema Digitalisierung stärker

zu widmen, hatte der Verband zu einer hochkarätigen Veranstaltung in das

Microsoft Office im Berliner Regierungsviertel geladen.



Neben dem Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing (FDP), konnte

der Mittelstandsverband die Gastgeberin und Vorsitzende der Geschäftsführung

Microsoft Deutschland, Dr. Marianne Janik, den Geschäftsführer der Telekom

Deutschland GmbH, Hagen Rickmann, sowie Oliver Gürtler, Leiter des

Mittelstandsgeschäfts bei Microsoft Deutschland, und Cathrin Wilhelm,

Geschäftsführerin der BINZ Automotive, als Rednerinnen und Redner sowie

Diskussionsteilnehmende für den Abend gewinnen.





"Die beiden vergangenen Pandemie-Jahre haben in vielen kleinen und mittlerenUnternehmen wie ein Katalysator in Sachen Digitalisierung gewirkt", führte derBVMW-Chef weiter einleitend aus. "Kluge Mittelständler haben durchvorausschauende Investitionen in die Digitalisierung die Effizienz undProduktivität ihrer Unternehmen verbessert." Auf der anderen Seite würden mancheUnternehmerinnen und Unternehmer jedoch weiter vor dem Schritt in die digitaleWelt zögern. Man sei zwar Experte für die eigene Unternehmung, würde aber mitzunehmender Digitalisierung bekanntes Terrain verlassen, was man scheue. Jerger:"Doch die Digitalisierung deswegen aufzuschieben, ist wie nicht Auto zu fahren,weil man Angst vor einem Unfall hat. Das kann nicht die Lösung sein."Bundesminister Wissing betonte in seiner Rede, dass die neue Bundesregierung dieChancen der Digitalisierung für das Land und insbesondere für die deutscheWirtschaft nutzen will. "Die Versäumnisse, die in den vergangenen Jahren gemachtworden sind, gehen wir vehement an", so der Digitalminister. "Wir haben immernoch die Chance, Digital-Champion zu werden. Das ist unser Ziel. Wir müssen dasAnaloge überall dort überwinden, wo die Digitalisierung uns Vorteile erbringt."Wissing rief die Unternehmerinnen und Unternehmer auf, die Digitalisierungverstärkt in Angriff zu nehmen. "Mit Hilfe der Digitalisierung könnenbetriebliche Abläufe vereinfacht, Prozesse effizienter gestaltet, demFachkräftemangel entgegengewirkt und CO2 eingespart werden", so derFDP-Politiker. "Wir brauchen einen digitalen Aufbruch, denn die Digitalisierungist für viele Herausforderungen der Schlüssel." Er versprach, dass dieBundesregierung auch die passenden Rahmenbedingungen schaffen werde. "DieDigitale Strategie der Regierung sieht einen stärkeren Netzausbau, eineverbesserte Verfügbarkeit von Daten, geeignete Standards für eine bessereKompatibilität von Daten und Infrastruktur sowie eine sichere IT-Identität derBürger vor."Microsoft Deutschland-Geschäftsführerin Dr. Marianne Janik stellte in ihrer KeyNote-Rede eine Veränderung in dem Verhalten der Unternehmen fest: "Aus vielenGesprächen mit Kunden und Partnern höre ich angesichts der aktuellenHerausforderungen eine deutliche 'Jetzt erst recht Mentalität' heraus. Vielewechseln vom 'Ad-Hoc-Modus' der Pandemie hin zum strategischen Planen: Siewollen ihre IT-Sicherheit verbessern, Kosten optimieren, Innovationenvorantreiben und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen", so die IT-Managerin. "UndMicrosoft wird als Kompetenzpartner des BVMW weiter dafür sorgen, dass wirgemeinsam mit Ihnen durch eine konsequente Digitalisierung auch dieWettbewerbsfähigkeit im Mittelstand stärken.""Je höher der Digitalisierungsgrad unserer Wirtschaft, umso besser sind wirgegen Krisen gewappnet und umso stärker und schneller erholt sich die Wirtschaftvon Krisen", machte Telekom Geschäftskunden-Chef Hagen Rickmann in seiner KeyNote deutlich. Dennoch stehe Deutschland in Sachen Digitalisierung europaweitnur auf Platz zwölf. "Für die größte Volkswirtschaft des Kontinents eindeutig zuwenig", so Rickmann. Um diesen Rückschritt aufzuholen, bräuchten wirdeutschlandweit Digital-Investitionen von mehr als fünf Prozent desBruttoinlandsprodukts. "Bislang liegen wir nach aktuellen Berechnungen beilediglich 1,4 Prozent. Wir müssen jetzt investieren, um die Wettbewerbsfähigkeitund damit die Resilienz unserer Wirtschaft zu stärken", rief der Telekom-Managerzu verstärkten IT-Anstrengungen auf.