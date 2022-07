EV Technology Group nimmt Handel am OTCQB Market auf, womit US-Anleger einen besseren Zugang zur Strategie der Elektrifizierung von Kultmarken erhalten

TORONTO, ON (11. Juli 2022) – EV Technology Group Ltd. („EV Technology Group” oder das „Unternehmen”) (NEO: EVTG, DE: B96A, OTCQB: EVTGF), gibt bekannt, dass es für den Handel am OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten, betrieben durch die OTC Markets Group Inc., zugelassen wurde und dass die Stammaktien des Unternehmens („Aktien”) unter dem Symbol „EVTGF” am OTCQB gehandelt werden. Die Aktien wurden auch für die elektronische Abrechnung und Abwicklung durch die Depository Trust Company zugelassen.

Ziel von EV Technology Group ist es, die Elektrifizierung des Fahrerlebnisses mit Kultfahrzeugen durch die Investition in beliebte Automarken voranzubringen und diese beim Übergang in das Zeitalter der Elektromobilität zu unterstützen, etwa MOKE International Limited („MIL”). Die Aktien von EV Technology Group sind auch weiterhin an der kanadischen NEO Exchange (NEO: EVTG) sowie an der Börse Frankfurt (DE: B96A) notiert.

Die Notierung am OTCQB bietet den Anlegern in den Vereinigten Staaten einen einfacheren Zugang zum Erwerb der Aktien. Die Strategie stimmt ebenfalls mit der allgemeineren US-Wachstumsstrategie des Unternehmens überein - folgend auf die jüngste Ankündigung der Eröffnung eines Büros in Kalifornien unter der Leitung des früheren Lotus-Managers Dan Burge.

Als größter Aktionär von MIL ist EV Technology Group ein strategischer Partner, der die Einführung des Electric MOKE in diesem Sommer unterstützt, wobei die ersten Fahrzeuge der Produktion in Südfrankreich eintreffen sollen. Die in Großbritannien hergestellten Elektrofahrzeuge sind über die hundertprozentige französische Tochtergesellschaft von EV Technology Group erhältlich – mit erheblichem Potenzial für eine Expansion der Fahrzeugmarke in die Vereinigten Staaten.

„Im Zuge des weiteren Wachstums von EV Technology Group verzeichnen wir eine starke Nachfrage seitens der Investoren, die die Strategie der Elektrifizierung von Kultmarken lieben und das Wachstum des Electric MOKE beobachten. Die Vereinigten Staaten sind der weltweit größte Investmentmarkt, und wir freuen uns, zahlreiche weitere Aktionäre begrüßen zu können, die einen einfacheren Zugang zu den Chancen erhalten werden, die wir dem Markt bieten“, sagte Wouter Witvoet, der Chief Executive Officer von EV Technology Group.