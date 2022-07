HANGZHOU, China, 11. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Am 8. Juli 2022 stellten Dr. Feng Zhao, Ehrendirektor des Chinesischen Nationalen Seidenmuseums, und Prof. Shahbaz Khan, Direktor des UNESCO-Büros in Beijing, gemeinsam ein Buch mit dem Titel Thematic Collection of the Cultural Exchanges along the Silk Roads: Textiles and Clothing Volume (Thematische Sammlung zum Kulturaustausch entlang der Seidenstraßen: Textilien und Bekleidung) vor, ein gemeinsames Verlagsprojekt der UNESCO und des Chinesischen Nationalen Seidenmuseums.

Der erste Band der Thematischen Sammlung der UNESCO zum Kulturaustausch entlang der Seidenstraßen, herausgegeben von den Chefredakteuren Prof. Marie-Louise Nosch, Präsidentin der Königlich Dänischen Akademie der Wissenschaften und Dr. Feng Zhao, spiegelt die zentrale Rolle von Textilien und Kleidung in der menschlichen Gesellschaft wider, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Seidenstraßen.