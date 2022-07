NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research gibt sich pessimistischer für europäische Investitionsgüterkonzerne. Analyst Nicholas Green passte die Bewertung für den Sektor in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie an ein Szenario moderater Konjunkturschwäche an. Dabei stufte sechs Aktien auf "Underperform" ab, darunter viele Qualitätswerte. Gerade bei den als "sichere Häfen" geltenden Aktien sieht er massive Risiken in diesem relativ milden Szenario.

Allein das verlangsamte Wirtschaftswachstum dürfte das Wachstum der Investitionsgüterindustrie um 5 bis 6 Prozent bremsen, glaubt der Experte. Deshalb reduzierte er seine Gewinnprognosen für die Branchenunternehmen um durchschnittlich 6 Prozent und die Kursziele der Sektoraktien um 35 Prozent.