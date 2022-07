BERNSTEIN RESEARCH stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 33 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dies schrieb Analyst William Woods in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison europäischer Nahrungsmittel-Einzelhändler. Jeronimo Martins ist mit Blick auf die Ergebnisse des ersten Halbjahrs sein Favorit dank starken Abschneidens in Polen./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2022 / 15:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2022 / 04:00 / UTC